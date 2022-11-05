НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 ноября, 17:33

В Евросоюзе заявили об опасной эскалации со стороны КНДР

Боррель призвал международное сообщество ответить на участившиеся испытания ракет в КНДР

Международное сообщество обязано ответить на участившиеся испытания ракет в Северной Корее. С таким заявлением выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Действия КНДР требуют решительного и единого ответа международного сообщества. Евросоюз призывает всех членов Организации Объединённых Наций и прежде всего членов Совбеза в полной мере обеспечить соблюдение санкций, чтобы КНДР не смогла приобретать материалы, знания и финансы для поддержки незаконных оружейных программ", — сказано в его сообщении от имени всех государств ЕС.

По словам Борреля, КНДР очень часто запускает ракеты, в том числе и баллистические, что является опасной эскалацией нарушений резолюций Совета Безопасности ООН. По его мнению, действия Северной Кореи говорят о намерении продолжать подрыв глобального режима нераспространения оружия. Боррель подчеркнул, что эти обстоятельства создают серьёзную угрозу для всех государств и наносят ущерб международному миру и безопасности.

В Пентагоне пообещали положить конец режиму Ким Чен Ына при ядерной атаке КНДР на США

В Пентагоне пообещали положить конец режиму Ким Чен Ына при ядерной атаке КНДР на США

Ранее Лайф писал, что КНДР запустила четыре баллистические ракеты в сторону Жёлтого моря. Известно, что ракеты стартовали утром в субботу из уезда Нонним в провинции Пхёнан-Пукто.

Обложка ©

Getty Images / Kim Jae-Hwan / SOPA Images / LightRocket

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров