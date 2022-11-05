В Евросоюзе заявили об опасной эскалации со стороны КНДР

Международное сообщество обязано ответить на участившиеся испытания ракет в Северной Корее. С таким заявлением выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Действия КНДР требуют решительного и единого ответа международного сообщества. Евросоюз призывает всех членов Организации Объединённых Наций и прежде всего членов Совбеза в полной мере обеспечить соблюдение санкций, чтобы КНДР не смогла приобретать материалы, знания и финансы для поддержки незаконных оружейных программ", — сказано в его сообщении от имени всех государств ЕС.

По словам Борреля, КНДР очень часто запускает ракеты, в том числе и баллистические, что является опасной эскалацией нарушений резолюций Совета Безопасности ООН. По его мнению, действия Северной Кореи говорят о намерении продолжать подрыв глобального режима нераспространения оружия. Боррель подчеркнул, что эти обстоятельства создают серьёзную угрозу для всех государств и наносят ущерб международному миру и безопасности.