Ветеран военной разведки рассказал, почему на Украине очень много наёмников
Герой России Клупов: На Украине много наёмников из-за истощения резервов ВСУ
В боях на стороне ВСУ сражается много наёмников из других государств из-за того, что резервы вооружённых сил страны исчерпаны. Об этом в беседе с МК заявил ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов.
"Это говорит лишь о том, что не хватает украинцев. Мобилизационный ресурс Украины исчерпан. Это подтверждается не только большим количеством наёмников, в первую очередь поляков, хотя там также есть румыны, немцы, американцы, англичане", — подчеркнул он.
По мнению военного, о таком явлении говорит и то, что в плен стали чаще попадать пожилые люди. Клупов добавил, что Незалежная страдает от недостатка своей военной техники — на данный момент ВСУ пользуются именно иностранным вооружением. Он уверен, что Киев истратил все запасы Варшавского договора.
Ранее Лайф писал, что Министерство обороны России показало боевую работу подразделения разведки Западного военного округа в зоне спецоперации на Украине. Военнослужащим была поставлена задача выявить и уничтожить живую силу ВСУ и наёмников в заданном квадрате.
ТАСС / LIBKOS