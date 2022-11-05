Ветеран военной разведки рассказал, почему на Украине очень много наёмников

В боях на стороне ВСУ сражается много наёмников из других государств из-за того, что резервы вооружённых сил страны исчерпаны. Об этом в беседе с МК заявил ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов.

"Это говорит лишь о том, что не хватает украинцев. Мобилизационный ресурс Украины исчерпан. Это подтверждается не только большим количеством наёмников, в первую очередь поляков, хотя там также есть румыны, немцы, американцы, англичане", — подчеркнул он.

По мнению военного, о таком явлении говорит и то, что в плен стали чаще попадать пожилые люди. Клупов добавил, что Незалежная страдает от недостатка своей военной техники — на данный момент ВСУ пользуются именно иностранным вооружением. Он уверен, что Киев истратил все запасы Варшавского договора.