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Регион
Опубликовано 5 ноября 2022, 18:47
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Ветеран военной разведки рассказал, почему на Украине очень много наёмников

Герой России Клупов: На Украине много наёмников из-за истощения резервов ВСУ

В боях на стороне ВСУ сражается много наёмников из других государств из-за того, что резервы вооружённых сил страны исчерпаны. Об этом в беседе с МК заявил ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов.

"Это говорит лишь о том, что не хватает украинцев. Мобилизационный ресурс Украины исчерпан. Это подтверждается не только большим количеством наёмников, в первую очередь поляков, хотя там также есть румыны, немцы, американцы, англичане", — подчеркнул он.

По мнению военного, о таком явлении говорит и то, что в плен стали чаще попадать пожилые люди. Клупов добавил, что Незалежная страдает от недостатка своей военной техники — на данный момент ВСУ пользуются именно иностранным вооружением. Он уверен, что Киев истратил все запасы Варшавского договора.

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Ранее Лайф писал, что Министерство обороны России показало боевую работу подразделения разведки Западного военного округа в зоне спецоперации на Украине. Военнослужащим была поставлена задача выявить и уничтожить живую силу ВСУ и наёмников в заданном квадрате.

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ТАСС / LIBKOS

Никита Осипов
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