В Крыму загорелось кафе на горе Ай-Петри

В Крыму произошёл пожар на горе Ай-Петри. Там загорелось кафе в посёлке Охотничье. Информация о пострадавших пока не поступала.

Местные жители публикуют в соцсетях видео с пламенем и сообщают, что к месту ЧП уже прибыли по меньшей мере три пожарные машины. Там также уже полиция и скорая помощь. По предварительным данным, пожаром охвачена площадь 400 квадратных метров.