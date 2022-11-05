В Крыму загорелось кафе на горе Ай-Петри
В Крыму произошёл пожар на горе Ай-Петри. Там загорелось кафе в посёлке Охотничье. Информация о пострадавших пока не поступала.
Пожар на Ай-Петри в Крыму. Видео © Telegram / ams_yalta / Angelina Abate
Местные жители публикуют в соцсетях видео с пламенем и сообщают, что к месту ЧП уже прибыли по меньшей мере три пожарные машины. Там также уже полиция и скорая помощь. По предварительным данным, пожаром охвачена площадь 400 квадратных метров.
Как сообщал Лайф, прошлой ночью пожар унёс 13 жизней в Костроме. Первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. 7 ноября в регионе объявлен днём траура.
Telegram / ams_yalta / Angelina Abate