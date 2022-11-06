При пожаре в костромском клубе погиб известный в городе диджей

В числе 13 погибших при пожаре, случившемся в костромском кафе "Полигон", оказался местный диджей Иван Шкалов. Об этом написала в соцсетях его знакомая Наталья Порфирьева.

"С прискорбием сообщаю о том, что сегодня при пожаре в "Полигоне" погиб наш друг. В это очень сложно поверить, но, к сожалению, это так. Ваня был открытой души человек и всегда приходил на помощь. Запомним его таким! Он всегда будет жить в наших сердцах!" — обратилась к друзьям и знакомым погибшего Наталья.