При пожаре в костромском клубе погиб известный в городе диджей
Во время пожара в клубе "Полигон" в Костроме погиб диджей Иван Шкалов
Погибший Иван Шкалов. Фото @ Vkontakte / Иван ●●● [ DJ ASTER ] ●●● Шкалов
В числе 13 погибших при пожаре, случившемся в костромском кафе "Полигон", оказался местный диджей Иван Шкалов. Об этом написала в соцсетях его знакомая Наталья Порфирьева.
"С прискорбием сообщаю о том, что сегодня при пожаре в "Полигоне" погиб наш друг. В это очень сложно поверить, но, к сожалению, это так. Ваня был открытой души человек и всегда приходил на помощь. Запомним его таким! Он всегда будет жить в наших сердцах!" — обратилась к друзьям и знакомым погибшего Наталья.
Другая знакомая Ивана, Анастасия Смирнова, сообщила РИА "Новости", что отправила сообщение Ивану утром в надежде, что того не было в клубе, однако оно осталось непрочитанным, а позже девушка выяснила обстоятельства из новостей. Она отметила, что Иван был жизнерадостным и весёлым человеком, и рассказала, что у него остался сын.
Напомним, что пожар произошёл в кафе "Полигон". Первое сообщение о возгорании было зафиксировано в 02:37 мск. Потушить пожар получилось в 04:23. Было эвакуировано около 250 человек, погибло 13 человек. Возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. 7 ноября в регионе объявлен днём траура.