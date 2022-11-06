Жители Костромы стали нести цветы к пожарищу, где погибло 13 человек

В Костроме люди начали нести цветы к сгоревшему кафе, где погибло 13 человек. Красные гвоздики появились у полусгоревшего здания.

Пожарище на время следственных действий имеет тот вид, в каком его оставили сотрудники МЧС: на тротуаре лежат куски обшивки, кровли, перевёрнутые в суматохе урны. Место трагедии сотрудники правоохранительных органов обтянули предупредительной лентой.