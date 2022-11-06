Жители Костромы стали нести цветы к пожарищу, где погибло 13 человек
Цветы у сгоревшего клуба в Костроме. Фото @ Life
В Костроме люди начали нести цветы к сгоревшему кафе, где погибло 13 человек. Красные гвоздики появились у полусгоревшего здания.
Цветы у сгоревшего клуба в Костроме. Фото @ Life
Пожарище на время следственных действий имеет тот вид, в каком его оставили сотрудники МЧС: на тротуаре лежат куски обшивки, кровли, перевёрнутые в суматохе урны. Место трагедии сотрудники правоохранительных органов обтянули предупредительной лентой.
По данным Лайфа, первое сообщение о возгорании поступило в дежурную часть 5 ноября в 02:37 мск, локализовать пожар получилось в 04:23. Из здания успели спастись около 250 человек. Как выяснилось, возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. Погибло 13 человек, 7 ноября в регионе объявлен днём траура.