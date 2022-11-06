Журналист Карпов заявил об уходе Дзюбы из "Аданы Демирспор"
Спортивный журналист Иван Карпов заявил, что нападающий турецкого клуба "Адана Демирспор" Артём Дзюба расторг контракт с этой командой.
"Средиземноморский Карп докладывает: Дзюба расторг контракт с "Аданой!" — написал Карпов в своём телеграм-канале.
Больше никаких подробностей журналист не приводит. От клуба информации о расторжении соглашения с российским футболистом также не поступало. Дзюба пока сыграл всего пять неполных матчей за "Адану", в последний раз он выходил на поле в начале октября. Российский форвард пропустил шесть из семи игр в чемпионате страны.
Ранее Лайф писал, что директор "Венеции" назвал возможным переход Дзюбы в итальянский клуб. Всё зависит от цены и ряда других факторов, уточнил исполнительный директор клуба Александер Мента.