Учёные выявили привычку, помогающую убрать жир с живота
Cell Reports Medicine: Интервальное голодание помогает убрать жир с живота
Сбросить лишний вес и убрать жир с живота лучше других может помочь диета с ограничением приёма пищи по времени — так называемое интервальное голодание. К такому выводу пришла группа китайских и американских исследователей. Результаты их работы опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.
Согласно статье, они собрали 162 человека и поделили на группы: 44 участника соблюдали диету с ограничением по времени, 47 ели низкоуглеводную пищу, ещё 44 придерживались смешанного подхода. Всем им пришлось трапезничать в рамках определённых восьми часов: кому-то разрешалось есть с восьми утра до четырёх дня, а кому-то с двенадцати дня до восьми вечера. Через три месяца учёные сделали вывод, что интервальное голодание действительно способствует снижению веса.
"Мне кажется, это отличная новость для людей, которые страдают ожирением и синдромом резистентности к инсулину. И низкоуглеводная диета, и ограниченное по времени питание оказались эффективными методами борьбы с лишним весом, поэтому стоит попробовать оба этих подхода, чтобы выяснить, какой из них оптимален лично для вас", — поделилась наблюдением с изданием Eat This, Not That зарегистрированный диетолог и эксперт по здоровому питанию Лори Уокер.
По словам Уокер, такой режим питания помогает контролировать объём съедаемой пищи. А это влияет на уменьшение висцерального жира.
Ранее врач Анна Коробкина назвала бесполезными диеты по группам крови. Медик объяснила, что на сегодняшний день нет ни одного качественного масштабного исследования, которое говорило бы об эффективности такого подхода.
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