Учёные выявили привычку, помогающую убрать жир с живота

Сбросить лишний вес и убрать жир с живота лучше других может помочь диета с ограничением приёма пищи по времени — так называемое интервальное голодание. К такому выводу пришла группа китайских и американских исследователей. Результаты их работы опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

Согласно статье, они собрали 162 человека и поделили на группы: 44 участника соблюдали диету с ограничением по времени, 47 ели низкоуглеводную пищу, ещё 44 придерживались смешанного подхода. Всем им пришлось трапезничать в рамках определённых восьми часов: кому-то разрешалось есть с восьми утра до четырёх дня, а кому-то с двенадцати дня до восьми вечера. Через три месяца учёные сделали вывод, что интервальное голодание действительно способствует снижению веса.

"Мне кажется, это отличная новость для людей, которые страдают ожирением и синдромом резистентности к инсулину. И низкоуглеводная диета, и ограниченное по времени питание оказались эффективными методами борьбы с лишним весом, поэтому стоит попробовать оба этих подхода, чтобы выяснить, какой из них оптимален лично для вас", — поделилась наблюдением с изданием Eat This, Not That зарегистрированный диетолог и эксперт по здоровому питанию Лори Уокер.

По словам Уокер, такой режим питания помогает контролировать объём съедаемой пищи. А это влияет на уменьшение висцерального жира.