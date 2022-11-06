Опубликовано видео удара "Ланцета" по американской гаубице М777

На представленных кадрах видно, как российский дрон-камикадзе "Ланцет" падает на М777, которую военные между собой называют "три топора". Сами эти орудия и снаряды для них поставляются на Украину из США в качестве военной помощи. Часто именно из них обстреливаются мирные кварталы Донецка.