ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 ноября 2022, 23:18
10306

Опубликовано видео удара "Ланцета" по американской гаубице М777

РИА "Новости": Российские военные поразили гаубицу М777 с помощью дрона "Ланцет"

Российский дрон "Ланцет" уничтожил американскую гаубицу М777, используемую Вооружёнными силами Украины на Николаевско-Криворожском направлении. Соответствующие кадры публикует РИА "Новости".

Уничтожение дроном "Ланцет" гаубицы М777. Видео @ РИА "Новости"

На представленных кадрах видно, как российский дрон-камикадзе "Ланцет" падает на М777, которую военные между собой называют "три топора". Сами эти орудия и снаряды для них поставляются на Украину из США в качестве военной помощи. Часто именно из них обстреливаются мирные кварталы Донецка.

Появилось видео уничтожения катера ВСУ российским дроном "Ланцет"
Появилось видео уничтожения катера ВСУ российским дроном "Ланцет"

Лайф рассказывал, что ранее Минобороны РФ также показывало видео ударов дронов-камикадзе "Ланцет" по бронетехнике Вооружённых сил Украины.

BannerImage

РИА "Новости"

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar