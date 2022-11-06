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5 ноября, 23:18

Опубликовано видео удара "Ланцета" по американской гаубице М777

РИА "Новости": Российские военные поразили гаубицу М777 с помощью дрона "Ланцет"

Российский дрон "Ланцет" уничтожил американскую гаубицу М777, используемую Вооружёнными силами Украины на Николаевско-Криворожском направлении. Соответствующие кадры публикует РИА "Новости".

Уничтожение дроном "Ланцет" гаубицы М777. Видео @ РИА "Новости"

На представленных кадрах видно, как российский дрон-камикадзе "Ланцет" падает на М777, которую военные между собой называют "три топора". Сами эти орудия и снаряды для них поставляются на Украину из США в качестве военной помощи. Часто именно из них обстреливаются мирные кварталы Донецка.

Появилось видео уничтожения катера ВСУ российским дроном "Ланцет"

Появилось видео уничтожения катера ВСУ российским дроном "Ланцет"

Лайф рассказывал, что ранее Минобороны РФ также показывало видео ударов дронов-камикадзе "Ланцет" по бронетехнике Вооружённых сил Украины.

Обложка ©

РИА "Новости"

Анатолий Симоненко

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