Опубликовано видео удара "Ланцета" по американской гаубице М777
РИА "Новости": Российские военные поразили гаубицу М777 с помощью дрона "Ланцет"
Российский дрон "Ланцет" уничтожил американскую гаубицу М777, используемую Вооружёнными силами Украины на Николаевско-Криворожском направлении. Соответствующие кадры публикует РИА "Новости".
Уничтожение дроном "Ланцет" гаубицы М777. Видео @ РИА "Новости"
На представленных кадрах видно, как российский дрон-камикадзе "Ланцет" падает на М777, которую военные между собой называют "три топора". Сами эти орудия и снаряды для них поставляются на Украину из США в качестве военной помощи. Часто именно из них обстреливаются мирные кварталы Донецка.
Лайф рассказывал, что ранее Минобороны РФ также показывало видео ударов дронов-камикадзе "Ланцет" по бронетехнике Вооружённых сил Украины.