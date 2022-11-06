Зима откладывается: Жителям Москвы и Петербурга пообещали аномальное потепление

В Москве и Санкт-Петербурге на предстоящей неделе ожидается потепление, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в двух столицах столбики термометров покажут до 5–6 градусов выше нуля, что для этого периода считается повышенным климатическим показателем.

"В последние дни среднесуточная температура опускалась ниже нуля градусов в Москве. Такой переход ассоциируется с наступлением зимы, если он устойчив, но она пока что откладывается, ожидается заметное потепление. В понедельник днём температура повысится до 2–4 градусов, во вторник — уже до 4–6 градусов, в среду — до 5–7 градусов, по области — даже до 9 градусов. Такой температурный фон выше нормы на 3–5 градусов", — сообщил Вильфанд ТАСС.

Согласно данным Гидрометцентра, днём в четверг и пятницу в Москве и Подмосковье ожидается 3–8 градусов тепла. В Санкт-Петербурге в ближайшую неделю тоже будет тепло. Ко вторнику дневная температура достигнет 7–9 градусов, затем до выходных она будет выше нормы на 3–6 градусов. В среду в Северной столице ожидается 6 градусов тепла, в четверг — 7 градусов, а в пятницу — 9.