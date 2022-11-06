Маск анонсировал революцию в Twitter

В социальной сети Twitter появится возможность прикреплять длинные тексты к публикациям, сейчас жёстко ограниченным по количеству символов. Об этом заявил новый владелец одноимённой компании Илон Маск.

"Twitter скоро добавит возможность прикрепления к твитам длинных текстов, покончив с абсурдной практикой скриншотов блокнота", — написал Маск на своей странице в соцсети.

Сейчас пользователи этой соцсети могут публиковать сообщения объёмом не более 280 символов, и это является одним из ключевых отличий Twitter от других площадок. Чтобы разместить в соцсети большое заявление, пользователям приходилось прикреплять к посту картинки с необходимым текстом.

А ещё Маск сегодня анонсировал другое новшество — возможность монетизации контента для пользователей. Вероятно, соцсеть будет платить успешным блогерам, как это делает, например, YouTube.