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5 ноября, 22:28

Маск анонсировал революцию в Twitter

Маск анонсировал возможность публикации больших текстов в Twitter

В социальной сети Twitter появится возможность прикреплять длинные тексты к публикациям, сейчас жёстко ограниченным по количеству символов. Об этом заявил новый владелец одноимённой компании Илон Маск.

"Twitter скоро добавит возможность прикрепления к твитам длинных текстов, покончив с абсурдной практикой скриншотов блокнота", написал Маск на своей странице в соцсети.

Сейчас пользователи этой соцсети могут публиковать сообщения объёмом не более 280 символов, и это является одним из ключевых отличий Twitter от других площадок. Чтобы разместить в соцсети большое заявление, пользователям приходилось прикреплять к посту картинки с необходимым текстом.

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А ещё Маск сегодня анонсировал другое новшество — возможность монетизации контента для пользователей. Вероятно, соцсеть будет платить успешным блогерам, как это делает, например, YouTube.

Ранее Лайф писал, что Маск задумался и о введении платы пользователей за сообщения в "Твиттере". Согласно его задумке, они за символическую сумму могли бы общаться со знаменитостями.

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ТАСС / AP / Evan Agostini

Андрей Григорьев

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