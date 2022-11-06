В Испанию прилетел американский "самолёт Судного дня"
В Испанию прилетел американский Boeing E-6 Mercury для связи с подлодками
Американский "самолёт Судного дня". Фото © Wikipedia / Arcturus
На испанскую авиабазу Рота прилетел американский самолёт "Судного дня" Boeing E-6 Mercury. Об этом свидетельствуют данные с портала Flightradar.
Данное воздушное судно предназначено для обеспечения резервной связи с атомными подлодками ВМС США, которые несут баллистические ракеты. В том числе самолёт используется как воздушный командный пост Объединённого стратегического командования Вооружённых сил Штатов.
По данным Flightradar, самолёт сел в Испании утром 5 ноября. Предыдущий прилёт Boeing E-6 Mercury в Испанию был совершён прошедшим летом.
Ранее сообщалось, что США перебросили новую группу боевых самолётов в Нидерланды. Американские истребители пятого поколения F-22 Raptor находились в рамках натовской миссии Air Shielding для учений в Польше.