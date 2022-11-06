В Испанию прилетел американский "самолёт Судного дня"

На испанскую авиабазу Рота прилетел американский самолёт "Судного дня" Boeing E-6 Mercury. Об этом свидетельствуют данные с портала Flightradar.

Данное воздушное судно предназначено для обеспечения резервной связи с атомными подлодками ВМС США, которые несут баллистические ракеты. В том числе самолёт используется как воздушный командный пост Объединённого стратегического командования Вооружённых сил Штатов.

По данным Flightradar, самолёт сел в Испании утром 5 ноября. Предыдущий прилёт Boeing E-6 Mercury в Испанию был совершён прошедшим летом.