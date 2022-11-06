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5 ноября, 22:12

В Испанию прилетел американский "самолёт Судного дня"

В Испанию прилетел американский Boeing E-6 Mercury для связи с подлодками

<p>Американский "самолёт Судного дня". Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_E-6_Mercury#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Boeing_E-6B_Mercury_US_Navy_162783_taxi_ETNG.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Arcturus</a></p>

Американский "самолёт Судного дня". Фото © Wikipedia / Arcturus

На испанскую авиабазу Рота прилетел американский самолёт "Судного дня" Boeing E-6 Mercury. Об этом свидетельствуют данные с портала Flightradar.

Данное воздушное судно предназначено для обеспечения резервной связи с атомными подлодками ВМС США, которые несут баллистические ракеты. В том числе самолёт используется как воздушный командный пост Объединённого стратегического командования Вооружённых сил Штатов.

По данным Flightradar, самолёт сел в Испании утром 5 ноября. Предыдущий прилёт Boeing E-6 Mercury в Испанию был совершён прошедшим летом.

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Анатолий Симоненко

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