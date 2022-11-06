"Пока результатов нет": Севастопольцев призвали продолжать поиски выброшенных дельфинов

В Севастополе продолжают разыскивать выброшенных в море дрессированных дельфинов. Кроме подключившихся экстренных и надзорных служб в этой работе активно принимают участие и севастопольцы. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, специалисты отработали информацию о присутствии дельфинов в Стрелецкой бухте, в районах набережной Андрея Первозванного и Дикой Омеги. Однако, по его словам, есть и те, кто считает, что искать животных не нужно.

"Вижу, что идёт дискуссия на тему того, что раз дельфины уже третий день не приплывают к берегу, то, значит, им хорошо и не надо их искать. Это не совсем так. Специалисты говорят, что неизвестно, были дельфины здоровы или больны, какой был уход за ними и как кормили", — рассказал Развожаев в телеграм-канале.

Как пишет губернатор, в такой ситуации бывшим питомцам дельфинария будет сложно восстановить естественные навыки охоты для самостоятельной добычи пищи. Возможно, что они найдутся на мелководье в ослабленном состоянии, поэтому продолжать их нужно, особенно с береговой линии, объясняет глава города. Развозжаев отмечает, что на этом настаивают научные сотрудники, так как первые дни будут самыми сложными для адаптации животных.