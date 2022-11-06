"Пока результатов нет": Севастопольцев призвали продолжать поиски выброшенных дельфинов
Губернатор Развожаев призвал севастопольцев продолжать поиски выброшенных дельфинов
В Севастополе продолжают разыскивать выброшенных в море дрессированных дельфинов. Кроме подключившихся экстренных и надзорных служб в этой работе активно принимают участие и севастопольцы. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, специалисты отработали информацию о присутствии дельфинов в Стрелецкой бухте, в районах набережной Андрея Первозванного и Дикой Омеги. Однако, по его словам, есть и те, кто считает, что искать животных не нужно.
"Вижу, что идёт дискуссия на тему того, что раз дельфины уже третий день не приплывают к берегу, то, значит, им хорошо и не надо их искать. Это не совсем так. Специалисты говорят, что неизвестно, были дельфины здоровы или больны, какой был уход за ними и как кормили", — рассказал Развожаев в телеграм-канале.
Как пишет губернатор, в такой ситуации бывшим питомцам дельфинария будет сложно восстановить естественные навыки охоты для самостоятельной добычи пищи. Возможно, что они найдутся на мелководье в ослабленном состоянии, поэтому продолжать их нужно, особенно с береговой линии, объясняет глава города. Развозжаев отмечает, что на этом настаивают научные сотрудники, так как первые дни будут самыми сложными для адаптации животных.
"В случае их обнаружения важно видеть поведение и действия в открытом море для принятия дальнейших решений. На сегодняшний день именно такой алгоритм действий специалисты считают наиболее целесообразным из-за того, что необходимой реадаптации дельфинов перед выпуском их в море не было", — уточняет губернатор.
Напомним, в Севастополе владелец дельфинария выбросил в море дрессированных дельфинов. Как рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, животные оказались на воле из-за споров и судебных разбирательств двух дельфинариев. Два млекопитающих прибились к берегу, остальных ищут. По факту жестокого обращения с животными полиция возбудила уголовное дело. Между тем директор дельфинария заявил, что выбросил животных из-за нехватки денег.
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