"Не понимаю почему!": Порноактрису во Львове пнули в имплант в ягодицах за русский язык

Украинская порноактриса Анастасия Распутина (Адель Асанти) наехала на весь Львов, куда она переехала из Киева. Она рыдала в соцсетях, писала посты, жаловалась в публикациях своему возлюбленному и в результате даже подала заявление в полицию. Причиной послужило то, что её средь бела дня пнули по ягодицам прямо на улице за русскую речь. Инцидент для девушки усугублялся ещё и тем, что, как она всем объяснила, там, в ягодицах, у неё импланты. И было, с её слов, "очень больно".

Украинскую порноактрису пнули в ягодичный имплант за речь на русском языке. Видео © страница Анастасии Распутиной в соцсети

"У меня очень сильно болит левая сторона, там, где имплант. Я действительно переживаю, что может там что-то нарушиться, потому что удар был сильный. Скажите, за что? За то, что я создала свой благотворительный фонд, что я делала сборы, всегда помогаю ВСУ? Вот мне благодарность? Я просто не понимаю почему", — говорит Асанти, заливаясь слезами.

Фото, подписанное девушкой: "Любимый, пока ты защищаешь нашу страну, какой-то ... бьёт меня в центре Львова". Фото © Страница Анастасии Распутиной в соцсети

Порноактриса рассказала также, что незнакомец сначала цеплялся к ней, а когда та ответила по-русски — ударил её ногой по ягодицам. Анастасия напомнила, что с детства говорит по-русски, так как родом из Днепропетровской области. Во Львове она якобы общается на украинском, но в стрессовой ситуации "включился человеческий фактор".

Украинская порноактриса, которую пнули в ягодичный имплант. Фото © Страница Анастасии Распутиной в соцсети

Теперь неизвестного разыскивает полиция — потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы. Больше всего порноактриса переживает из-за имплантов, чтобы с ними ничего не случилось.