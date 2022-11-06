Киев возобновил подачу электричества на Запорожскую АЭС

С Украины вновь стало поступать электричество на Запорожскую АЭС. Теперь на станции смогли отключить дизель-генераторы. Об этом рассказал глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Киевская сторона буквально более часа назад снова включила линии электропередачи мощностью 750 киловольт и 330 киловольт, которые необходимы для обеспечения собственных нужд Запорожской АЭС. Дизель-генераторы на данный момент отключены", — приводит РИА "Новости" его слова.

Рогов добавил, что пока Запорожская АЭС работает с подключением к энергосистеме Украины. Радиационный фон там в норме. Политик добавил, что сотрудники станции не допустили авариной ситуации после недавнего отключения подачи электричества с Украины.