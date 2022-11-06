На радость геймерам: В России резко подешевели компоненты для компьютеров

Цены на комплектующие для компьютеров в России достигли минимума за последние четыре месяца. Так, видеокарты подешевели на 37%. Это связано с ростом ассортимента и конкуренцией, пишут "Известия".

Газета отмечает, что снижение стоимости графических ускорителей заметно по новой флагманской серии видеокарт Nvidia GeForce RTX 4000. Сейчас топовая стоит 140 тысяч рублей, тогда как её предшественницу продавали за 300 тысяч рублей на момент старта продаж в апреле нынешнего года.

По словам экспертов, на ценах сказалась стабилизация курсов валют. Весной и летом ретейлеры закладывали в стоимость товаров риски возможной девальвации рубля. А сейчас ценники уже на уровне, рекомендованном производителями.

Ещё один фактор, повлиявший на цену видеокарты, — смена алгоритма майнинга криптовалюты Ethereum с модели Proof-of-Work (PoW) на модель Proof-of-Stake (POS), говорят эксперты. В результате на вторичном рынке графические ускорители можно найти у продавцов с рук в среднем за 70–80 тысяч рублей.

Снижается стоимость и других комплектующих для ПК. В октябре по сравнению с июнем средняя цена на жёсткие диски упала на 29%, на процессоры и модули памяти — на 18%. Это связано с выходом новых линеек процессоров и активным снижением цен на старые стоки. Кроме того, сыграло роль постепенное восстановление полупроводниковой промышленности после эпидемии ковида. Геймеры, пишет издание, воспользовались ситуацией, и спрос на компоненты для ПК увеличился в 2–4 раза. Цена на флагманские ПК, которые позволяют играть в игры в разрешении 4К, упала с 260 до 180 тыс. рублей.