WP: США призывают Зеленского показать готовность к переговорам с Россией

Администрация президента США Джо Байдена в частных разговорах призывает лидера Украины Владимира Зеленского продемонстрировать, что он готов к переговорам с Россией. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Источники издания пояснили, что цель Белого дома — не подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а "сохранить моральное достоинство в глазах международных сторонников". В Вашингтоне считают, что такая тактика может "обеспечить правительству в Киеве поддержку со стороны других стран".

Газета отмечает, насколько разные подходы американская администрация пытается применять к украинскому конфликту. В публичном поле она, наоборот, заверяет, что готова продолжать поддерживать Украину поставками оружия.

По мнению американских властей, говорится в статье, Зеленский может согласиться на переговоры и в конечном счёте пойдёт на уступки. В Вашингтоне считают, что "Киев пытается добиться как можно больших военных успехов до наступления зимы", ожидая открытия "окна для дипломатии".