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5 ноября, 22:50

WP: США призывают Зеленского показать готовность к переговорам с Россией

Администрация президента США Джо Байдена в частных разговорах призывает лидера Украины Владимира Зеленского продемонстрировать, что он готов к переговорам с Россией. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Источники издания пояснили, что цель Белого дома — не подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а "сохранить моральное достоинство в глазах международных сторонников". В Вашингтоне считают, что такая тактика может "обеспечить правительству в Киеве поддержку со стороны других стран".

Газета отмечает, насколько разные подходы американская администрация пытается применять к украинскому конфликту. В публичном поле она, наоборот, заверяет, что готова продолжать поддерживать Украину поставками оружия.

По мнению американских властей, говорится в статье, Зеленский может согласиться на переговоры и в конечном счёте пойдёт на уступки. В Вашингтоне считают, что "Киев пытается добиться как можно больших военных успехов до наступления зимы", ожидая открытия "окна для дипломатии".

Песков заявил, что переговоры по Украине нужно вести с Вашингтоном, а не с Киевом

Песков заявил, что переговоры по Украине нужно вести с Вашингтоном, а не с Киевом

Как сообщал Лайф, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что готовность Путина к переговорам с Украиной остаётся неизменной. Сам Путин также, выступая на Валдайском форуме, заявил о готовности Москвы к переговорам с Украиной. Препятствуют диалогу, по словам главы государства, руководители киевского режима.

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Офис Президента Украины

Андрей Григорьев

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