WP: США призывают Зеленского показать готовность к переговорам с Россией
Администрация президента США Джо Байдена в частных разговорах призывает лидера Украины Владимира Зеленского продемонстрировать, что он готов к переговорам с Россией. Об этом пишет американская газета The Washington Post.
Источники издания пояснили, что цель Белого дома — не подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а "сохранить моральное достоинство в глазах международных сторонников". В Вашингтоне считают, что такая тактика может "обеспечить правительству в Киеве поддержку со стороны других стран".
Газета отмечает, насколько разные подходы американская администрация пытается применять к украинскому конфликту. В публичном поле она, наоборот, заверяет, что готова продолжать поддерживать Украину поставками оружия.
По мнению американских властей, говорится в статье, Зеленский может согласиться на переговоры и в конечном счёте пойдёт на уступки. В Вашингтоне считают, что "Киев пытается добиться как можно больших военных успехов до наступления зимы", ожидая открытия "окна для дипломатии".
Как сообщал Лайф, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что готовность Путина к переговорам с Украиной остаётся неизменной. Сам Путин также, выступая на Валдайском форуме, заявил о готовности Москвы к переговорам с Украиной. Препятствуют диалогу, по словам главы государства, руководители киевского режима.
Офис Президента Украины