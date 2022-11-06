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6 ноября, 05:04

"Тампа" выиграла у "Баффало" благодаря голу и передачам Кучерова

"Тампа" дома выиграла у "Баффало" со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра состоялась в ночь на воскресенье.

У "Тампы" шайбы забросили Ник Пол (на 8-й минуте), Брэйден Пойнт (26), Брендон Хэйгел (48), Ник Пербикс (56) и Никита Кучеров (60). В команде "Баффало" забросили шайбы Земкус Гиргенсонс (на 17-й минуте), Кейси Миттельштадт (29), Джефф Скиннер (45).

Форвард Кучеров также отличился тремя результативными передачами. Он набрал очки в 10-м матче подряд и забил гол в шестой игре подряд, набрав в сумме 16 по системе "гол+пас".

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Ранее глава клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" поблагодарил Александра Овечкина за его гол, ставший рекордным для всей Национальной хоккейной лиги.

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ТАСС / AP / Chris O'Meara

Анатолий Симоненко
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