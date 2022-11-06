Рогов сообщил о возможном обмене директора "Мотор Сич" Богуслаева на военнопленных
Рогов: Киев намерен внести арестованного главу "Мотор Сич" в список для обмена
Киев намерен включить арестованного главу предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева в список подлежащих обмену лиц. Об этом рассказал ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Потопят жир, а потом включат в список лиц, подлежащих обмену. Всё идёт по этому сценарию шаг за шагом", — сообщил Рогов.
По его мнению, Украина стала рассматривать возможность развития такого сценария ещё до ареста Богуслаева. Ответственным за эту процедуру он назвал советника главы офиса президента Незалежной Михаила Подоляка.
Напомним, что в октябре СБУ заявила о задержании Богуслаева по подозрению в сотрудничестве с РФ и сговоре с представителями российского "Ростеха". Позже были опубликованы аудиозаписи, якобы подтверждающие связь директора "Мотор Сич" с РФ. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что задержание может быть связано с его близостью к главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному. Также известно, что офис Зеленского счёл возможным обмен Богуслаева.
ТАСС / Ладислав Карпов