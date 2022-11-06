Рогов сообщил о возможном обмене директора "Мотор Сич" Богуслаева на военнопленных

Киев намерен включить арестованного главу предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева в список подлежащих обмену лиц. Об этом рассказал ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Потопят жир, а потом включат в список лиц, подлежащих обмену. Всё идёт по этому сценарию шаг за шагом", — сообщил Рогов.