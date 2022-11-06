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6 ноября, 05:28

В Белгородской области продлён жёлтый уровень опасности

Гладков: В Белгородской области жёлтый уровень опасности продлён до 21 ноября

На территории Белгородской области до 21 ноября продлён жёлтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"До 21 ноября на территории Белгородской области действует жёлтый уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", — написал губернатор в телеграм-канале.

Более того, также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

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Ранее Лайф писал, что в селе Староселье Краснояружского района Белгородской области введён режим ЧС. Такое решение принято муниципальной комиссией по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.


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ТАСС / Евгений Силантьев

Оксана Попова

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