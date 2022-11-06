В Белгородской области продлён жёлтый уровень опасности

На территории Белгородской области до 21 ноября продлён жёлтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"До 21 ноября на территории Белгородской области действует жёлтый уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", — написал губернатор в телеграм-канале.

Более того, также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.