Россиян предупредили об опасности крупных банковских вкладов

Имея крупные банковские вклады, россияне рискуют остаться без социальных выплат и субсидий, так как при назначении многих пособий учитывается доход и степень нуждаемости семьи. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

"Пособия назначаются малоимущим, то есть тем людям, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Если речь идёт о семье, то рассчитывается совокупный доход всех её членов и делится на их количество, включая детей", — напомнила юрист.

Вместе с тем при признании семьи или человека нуждающимся во внимание будут брать не только ежемесячный доход. Специалисты оценят имущество, а также размер банковских вкладов. Скрыть данную информацию от налоговой и социальных служб никак не выйдет: банки обязаны её предоставлять.

Чтобы сохранить статус малоимущего, Гусятникова рекомендует не держать вклад в банке, превышающий десять региональных прожиточных минимумов. Ежегодные проценты по нему не должны быть больше одного прожиточного минимума, добавила юрист.