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Регион
Опубликовано 6 ноября 2022, 07:21
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В Запорожье строят укрепрайоны из-за подготовки ВСУ к наступлению

Рогов: В Запорожской области создают укрепрайоны из-за возможного наступления ВСУ

На севере Запорожской области создаются укрепрайоны из-за предполагаемого наступления ВСУ. Об этом рассказал РИА "Новости" председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны", — уточнил он.

Рогов пояснил, что попытки атаки российских позиций нужны Украине, чтобы создать видимость успеха в преддверии промежуточных выборов в американский Конгресс, запланированных на 8 ноября. Поэтому власти США толкают Киев "на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората".

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Накануне сообщалось, что украинские войска ударили из артиллерии по церкви в посёлке Любимовка Запорожской области. Силами коммунальных служб и местных жителей идёт восстановление здания. А в селе Высокое в результате обстрела ВСУ были повреждены окна жилых домов, спортивного и административного зданий.

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ТАСС / Владимир Гердо

Татьяна Миссуми
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