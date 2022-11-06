В Запорожье строят укрепрайоны из-за подготовки ВСУ к наступлению

На севере Запорожской области создаются укрепрайоны из-за предполагаемого наступления ВСУ. Об этом рассказал РИА "Новости" председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны", — уточнил он.

Рогов пояснил, что попытки атаки российских позиций нужны Украине, чтобы создать видимость успеха в преддверии промежуточных выборов в американский Конгресс, запланированных на 8 ноября. Поэтому власти США толкают Киев "на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората".