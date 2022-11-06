В Запорожье строят укрепрайоны из-за подготовки ВСУ к наступлению
Рогов: В Запорожской области создают укрепрайоны из-за возможного наступления ВСУ
На севере Запорожской области создаются укрепрайоны из-за предполагаемого наступления ВСУ. Об этом рассказал РИА "Новости" председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны", — уточнил он.
Рогов пояснил, что попытки атаки российских позиций нужны Украине, чтобы создать видимость успеха в преддверии промежуточных выборов в американский Конгресс, запланированных на 8 ноября. Поэтому власти США толкают Киев "на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората".
Накануне сообщалось, что украинские войска ударили из артиллерии по церкви в посёлке Любимовка Запорожской области. Силами коммунальных служб и местных жителей идёт восстановление здания. А в селе Высокое в результате обстрела ВСУ были повреждены окна жилых домов, спортивного и административного зданий.
ТАСС / Владимир Гердо