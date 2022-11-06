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6 ноября, 07:40

Памятник Екатерине II в Одессе обнесли забором

В Одессе установили ограждение вокруг памятника Екатерине II после актов вандализма

<p>Памятник Екатерине II в Одессе оградили забором после многочисленных нападений. Обложка © twitter / <a href="https://twitter.com/Vladimi03721352/status/1589142179598856192?s=20&t=FTff334MpC266J2C8ha4vA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vladimi0372</a></p>

Памятник Екатерине II в Одессе оградили забором после многочисленных нападений. Обложка © twitter / Vladimi0372

Вокруг памятника императрице Екатерине II в Одессе установили деревянное ограждение после многочисленных актов вандализма. Фотографии монумента появились в "Твиттере".

На фото видно, что вокруг мемориала теперь установлено достаточно высокое ограждение. Его установили в связи с участившимися случаями осквернения памятника. Теперь злоумышленникам будет гораздо сложнее испортить объект.

Вчера также стало известно, что жители Одессы в специальном приложении "Социально активный гражданин" проголосовали за демонтаж памятника императрице. Вместе с этим мэр города Геннадий Труханов заявил о необходимости подготовки соответствующего проекта решения и добавил, что он лично голосовал за демонтаж.

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Оксана Попова

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