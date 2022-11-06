Памятник Екатерине II в Одессе обнесли забором

Вокруг памятника императрице Екатерине II в Одессе установили деревянное ограждение после многочисленных актов вандализма. Фотографии монумента появились в "Твиттере".

На фото видно, что вокруг мемориала теперь установлено достаточно высокое ограждение. Его установили в связи с участившимися случаями осквернения памятника. Теперь злоумышленникам будет гораздо сложнее испортить объект.