Памятник Екатерине II в Одессе обнесли забором
В Одессе установили ограждение вокруг памятника Екатерине II после актов вандализма
Памятник Екатерине II в Одессе оградили забором после многочисленных нападений. Обложка © twitter / Vladimi0372
Вокруг памятника императрице Екатерине II в Одессе установили деревянное ограждение после многочисленных актов вандализма. Фотографии монумента появились в "Твиттере".
На фото видно, что вокруг мемориала теперь установлено достаточно высокое ограждение. Его установили в связи с участившимися случаями осквернения памятника. Теперь злоумышленникам будет гораздо сложнее испортить объект.
Вчера также стало известно, что жители Одессы в специальном приложении "Социально активный гражданин" проголосовали за демонтаж памятника императрице. Вместе с этим мэр города Геннадий Труханов заявил о необходимости подготовки соответствующего проекта решения и добавил, что он лично голосовал за демонтаж.