Певец Аарон Картер найден мёртвым в своём доме в Калифорнии, одна из версий — убийство
Аарон Картер. Фото © ТАСС / Star Shooter / MediaPunch via www.imago-images.de
Певец, актёр, телеведущий и младший брат Ника Картера из группы Backstreet Boys Аарон Картер был найден мёртвым в собственном доме в Калифорнии, причина смерти устанавливается. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артиста.
Предположительно, 34-летнего исполнителя нашли в 11:00 по местному времени, полиция рассматривает убийство как одну из версий трагедии. В последние годы у Аарона были нерешённые юридические проблемы, а также он злоупотреблял психоактивными веществами на протяжении многих лет, сообщает издание.
Певец стал популярен в конце 1990-х годов, выпустив четыре студийных альбома. Он также выступал в шоу "Танцы со звёздами" и принял участие в бродвейской постановке Seussical.
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