Певец Аарон Картер найден мёртвым в своём доме в Калифорнии, одна из версий — убийство

Певец, актёр, телеведущий и младший брат Ника Картера из группы Backstreet Boys Аарон Картер был найден мёртвым в собственном доме в Калифорнии, причина смерти устанавливается. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артиста.

Предположительно, 34-летнего исполнителя нашли в 11:00 по местному времени, полиция рассматривает убийство как одну из версий трагедии. В последние годы у Аарона были нерешённые юридические проблемы, а также он злоупотреблял психоактивными веществами на протяжении многих лет, сообщает издание.

Певец стал популярен в конце 1990-х годов, выпустив четыре студийных альбома. Он также выступал в шоу "Танцы со звёздами" и принял участие в бродвейской постановке Seussical.