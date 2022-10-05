Американка умерла от упавшего с крыши гвоздя, попавшего ей в сердце в день рождения

Жительницу американского города Форт-Майерс, штат Флорида, Нишель Харрис-Майлз проткнул гвоздь, упавший с крыши во время урагана. Спустя неделю после этого, как пишет Mirror, 40-летняя женщина умерла.

Всё произошло в день рождения Харрис-Майлз, которая пригласила на праздник двоюродную сестру Шанель Мастон и двух подруг, однако внезапно начался ураган "Иэн". Их арендованное жильё начало разрушаться, а сильный дождь стал заливать комнату.

"Мы привязали себя друг к другу простынёй, легли на матрас. Вода очень быстро хлынула из-под пола. На нас падали обломки крыши", — вспоминала Мастон.

В какой-то момент с крыши упал гвоздь и попал в сердце Харрис-Майлз, задев аорту. По словам родственницы, она пыталась дозвониться до службы спасения, но никто не брал трубку. Женщины провели в комнате 14 часов до момента, когда у них наконец получилось выбраться. Врачи неделю боролись за жизнь пострадавшей, однако спасти её не удалось.