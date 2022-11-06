"Мяч на их стороне": В России оценили реакцию Запада на заявление МИДа о ядерной войне
Директор ПИР-центра Орлов: Запад прислушался к заявлению РФ о недопущении ядерной войны
Представители Запада прислушались к заявлению МИД РФ о предотвращении ядерного конфликта в мире, но, несмотря на это, информационная война против Москвы всё равно продолжится, считает профессор МГИМО, основатель и директор аналитического ПИР-центра Владимир Орлов.
"Это [заявление МИД РФ], конечно, было разъяснение во многом для наших международных партнёров и оппонентов. И в вопросе, прислушаются ли к заявлениям на Западе, — может быть, я вас удивлю и скажу, что мне кажется, что прислушаются", — сказал Орлов в интервью РИА "Новости".
Однако на уровне публичной риторики, прессы и прочих выступлений Запад продолжит обвинять Москву, поскольку "совершенно чёткая информационная война" для них не закончилась, заявил эксперт. Он напомнил, что дезинформация о России сейчас "мощнейшая", а ядерная тема очень привлекательна для обывателя.
"Очень удобно совместить слово "Россия", слово "ядерная" — и ещё более попытаться выставить Россию в неприглядном свете", — заметил Орлов.
При этом как представители военного истеблишмента, так и главы дипломатических ведомств уже обратили внимание на внятность и недвусмысленность заявления российского МИДа. И, "хотя они этого не скажут, они понимают, что мячик теперь на их стороне", резюмировал эксперт.
Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало заявление о предотвращении ядерной войны, в котором напомнило, что Москва выступает за обеспечение стратегической стабильности в мире.
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