"Мяч на их стороне": В России оценили реакцию Запада на заявление МИДа о ядерной войне

Представители Запада прислушались к заявлению МИД РФ о предотвращении ядерного конфликта в мире, но, несмотря на это, информационная война против Москвы всё равно продолжится, считает профессор МГИМО, основатель и директор аналитического ПИР-центра Владимир Орлов.

"Это [заявление МИД РФ], конечно, было разъяснение во многом для наших международных партнёров и оппонентов. И в вопросе, прислушаются ли к заявлениям на Западе, — может быть, я вас удивлю и скажу, что мне кажется, что прислушаются", — сказал Орлов в интервью РИА "Новости".

Однако на уровне публичной риторики, прессы и прочих выступлений Запад продолжит обвинять Москву, поскольку "совершенно чёткая информационная война" для них не закончилась, заявил эксперт. Он напомнил, что дезинформация о России сейчас "мощнейшая", а ядерная тема очень привлекательна для обывателя.

"Очень удобно совместить слово "Россия", слово "ядерная" — и ещё более попытаться выставить Россию в неприглядном свете", — заметил Орлов.

При этом как представители военного истеблишмента, так и главы дипломатических ведомств уже обратили внимание на внятность и недвусмысленность заявления российского МИДа. И, "хотя они этого не скажут, они понимают, что мячик теперь на их стороне", резюмировал эксперт.