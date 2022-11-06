Аэролодка перевернулась на Саяно-Шушенском водохранилище, три пассажира пропали

На Саяно-Шушенском водохранилище в Красноярском крае перевернулась аэролодка "Пиранья", на борту которой было семь пассажиров. Как сообщили в краевом ГУ МЧС РФ, трое из них пропали.

"В 12:50 по местному времени (08:50 мск) 6 ноября поступило сообщение о том, что в районе Саяно-Шушенского водохранилища, в районе впадения реки Кантегир, перевернулась аэролодка "Пиранья". На судне, предположительно, находилось семь человек, нахождение трёх человек неизвестно", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Поисками пропавших занимаются спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда.