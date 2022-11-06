Аэролодка перевернулась на Саяно-Шушенском водохранилище, три пассажира пропали
На Саяно-Шушенском водохранилище перевернулась аэролодка с людьми, трое из них пропали
На Саяно-Шушенском водохранилище в Красноярском крае перевернулась аэролодка "Пиранья", на борту которой было семь пассажиров. Как сообщили в краевом ГУ МЧС РФ, трое из них пропали.
"В 12:50 по местному времени (08:50 мск) 6 ноября поступило сообщение о том, что в районе Саяно-Шушенского водохранилища, в районе впадения реки Кантегир, перевернулась аэролодка "Пиранья". На судне, предположительно, находилось семь человек, нахождение трёх человек неизвестно", — сказано в телеграм-канале ведомства.
Поисками пропавших занимаются спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда.
Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутской области мужчина и 14-летний мальчик погибли во время катания на коньках по озеру. Свидетелем несчастного случая стал друг погибшего мальчика. По его словам, подросток и мужчина отправились кататься по льду на озеро — и в какой-то момент провалились в воду.
ТАСС / Андрей Самсонов