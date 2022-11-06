Украинский военнопленный рассказал, что Киев скрывает правду о потерях ВСУ

Киев скрывает сведения о числе погибших украинских солдат, чтобы избежать выплат компенсаций членам их семей. Об этом рассказал военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян, находящийся сейчас в плену в ЛНР.

"Меня наша бригада подала как минимум как без вести пропавшего, чтобы не выплачивать компенсацию. Я знаю случаи, где тяжело доказать, что ты пропал в боевых действиях, а не просто покинул часть, и компенсации не выплачиваются, если ты без вести пропавший", — поделился он.

По его словам, даже когда украинский солдат официально похоронен, родственникам всё равно тяжело оформить выплаты, так как "потери большие и денег на всех просто не хватит". Барлян уточнил, что по законам Украины государство за гибель военнослужащего обязано выплатить его семье 15 миллионов гривен. Но он уверен, что это не про рядовых солдат, а лишь командиров, которые "не бегают по полям с автоматом, а сидят где-то за 50 километров на 22-й линии обороны".

"Семья простого солдата — вряд ли. Ну может, какую-то компенсацию и получат, например две зарплаты, но 15 миллионов вряд ли", — заключил военнопленный.