Западные экономисты назвали причины провала санкций против России

Россия оказалась устойчивее к западным санкциям, чем ожидалось. Как пишут эксперты европейского аналитического центра Bruegel Мария Демерцис и Бен Маквильямс и экономисты вашингтонского Института международных финансов (IIF) Элина Рыбакова и Бенджамин Хайлдженсток, негативного эффекта не последовало, в частности, благодаря грамотным действиям Банка России.

"Благодаря грамотной реакции Банка России санкции в финансовом секторе не смогли спровоцировать финансовый кризис в России, а сокращение экономической активности оказалось меньше, чем предполагалось", — приводит РБК слова экспертов.

Вместе с этим ограничения не сработали, так как "санкционеры" не разобрались в том, как работает российская экономика, убеждён директор ИНП РАН Александр Широв. При этом, российская экономика может ощутить эффект санкций в средней и долгосрочной перспективе, не исключают они.