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6 ноября, 09:04

Западные экономисты назвали причины провала санкций против России

Экономисты Bruegel и IIF указали на неэффективность санкций Запада против России

Россия оказалась устойчивее к западным санкциям, чем ожидалось. Как пишут эксперты европейского аналитического центра Bruegel Мария Демерцис и Бен Маквильямс и экономисты вашингтонского Института международных финансов (IIF) Элина Рыбакова и Бенджамин Хайлдженсток, негативного эффекта не последовало, в частности, благодаря грамотным действиям Банка России.

"Благодаря грамотной реакции Банка России санкции в финансовом секторе не смогли спровоцировать финансовый кризис в России, а сокращение экономической активности оказалось меньше, чем предполагалось", — приводит РБК слова экспертов.

Вместе с этим ограничения не сработали, так как "санкционеры" не разобрались в том, как работает российская экономика, убеждён директор ИНП РАН Александр Широв. При этом, российская экономика может ощутить эффект санкций в средней и долгосрочной перспективе, не исключают они.

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Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия прошла пик трудностей, связанных с валом западных санкций. Однако он не отрицает, что ещё много нужно будет сделать, чтобы создать новые цепочки поставок и снизить издержки.

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ТАСС / Максим Чурусов

Оксана Попова

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