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6 ноября, 09:29

Нутрициолог назвала три самых полезных осенних продукта

Нутрициолог Денисова назвала перец, томаты и брокколи самыми полезными осенними продуктами

Свежие овощи делают рацион полноценным, и осень — лучшее время, чтобы начать их употреблять. О самых полезных рассказала в беседе с "Газетой.ru" нутрициолог и фитнес-диетолог Алёна Денисова.

Она посоветовала употреблять сезонные овощи: тыкву, перец, свёклу, морковь, капусту, кабачки, баклажаны, картофель. Красный сладкий перец — должен быть на первом месте, поскольку это лидер по содержанию витамина C, отметила Денисова.

"В красном перце содержится 200 миллиграммов витамина C. Аскорбиновая кислота необходима организму, она участвует в окислительно-восстановительных процессах, усиливает всасывание железа, участвует в синтезе гормонов и белков соединительной ткани", — заявила нутрициолог.

На втором месте брокколи — в 100 граммах продукта содержится 3 грамма клетчатки, что помогает быстрее насытиться, снизить риск развития хронических заболеваний и улучшить работу ЖКТ. Такие же полезные свойства имеют цветная и брюссельская капуста.

В список обязательных овощей также попадает томат, потому что в нём много ликопина, который защищает организм от нежелательных окислительных процессов и снижает влияние стресса. Причём его полезные свойства сохраняются после тушения, запекания или обжаривания томатов. Норма — 200 граммов помидоров в день, но вместо самого овоща можно пить натуральный несолёный томатный сок, советует диетолог.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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