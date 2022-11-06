Нутрициолог назвала три самых полезных осенних продукта

Свежие овощи делают рацион полноценным, и осень — лучшее время, чтобы начать их употреблять. О самых полезных рассказала в беседе с "Газетой.ru" нутрициолог и фитнес-диетолог Алёна Денисова.

Она посоветовала употреблять сезонные овощи: тыкву, перец, свёклу, морковь, капусту, кабачки, баклажаны, картофель. Красный сладкий перец — должен быть на первом месте, поскольку это лидер по содержанию витамина C, отметила Денисова.

"В красном перце содержится 200 миллиграммов витамина C. Аскорбиновая кислота необходима организму, она участвует в окислительно-восстановительных процессах, усиливает всасывание железа, участвует в синтезе гормонов и белков соединительной ткани", — заявила нутрициолог.

На втором месте брокколи — в 100 граммах продукта содержится 3 грамма клетчатки, что помогает быстрее насытиться, снизить риск развития хронических заболеваний и улучшить работу ЖКТ. Такие же полезные свойства имеют цветная и брюссельская капуста.

В список обязательных овощей также попадает томат, потому что в нём много ликопина, который защищает организм от нежелательных окислительных процессов и снижает влияние стресса. Причём его полезные свойства сохраняются после тушения, запекания или обжаривания томатов. Норма — 200 граммов помидоров в день, но вместо самого овоща можно пить натуральный несолёный томатный сок, советует диетолог.