"Окажутся в глубокой яме": Звезда "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро предрекла США скорое разорение

США ждёт разорение, последствия которого страна не сможет никогда преодолеть. По мнению финалистки шоу "Битва экстрасенсов", ясновидящей Мэрилин Керро, произойдёт это в 2023 году.

"Из-за глупой политики Америка не только поссорится со всеми государствами-партнёрами, но и окажется в такой глубокой экономической яме, что выбраться из неё уже никогда не сможет", — рассказала Керро в своих соцсетях.

Экстрасенс уверена, что США начнут возвращать госдолг своими землями, в результате чего отдадут до половины собственной территории другим странам. Не исключение и Аляска, которая, по мнению Керро, станет территорией России.

Неутешительный прогноз ясновидящая сделала и для родной для себя Эстонии. По её словам, страна окончательно обнищает и будет искать возможность присоединиться к какой-либо другой стране, однако не найдёт желающих на это. Также по словам Керро, Эстонию ждёт "нечто страшное", из-за чего жители будут массово эмигрировать.