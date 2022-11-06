Норвежский самолёт попал на видео при попытке записать "атмосферу" российской подлодки

Норвежский самолёт-разведчик Lockheed P-3 Orion сбросил перед российской подлодкой "Князь Владимир" в Баренцевом море специальный буй, начинённый микрофонами и датчиками. Этот момент удалось поймать оператору телеканала "Звезда", который находился на борту субмарины.

Норвежский самолёт-разведчик сбросил перед российской подлодкой "Князь Владимир" в Баренцевом море специальный буй с микрофонами. Видео © Телеканал "Звезда"

Российская подлодка возвращалась из похода и почти сутки шла в надводном положении. Норвежский самолёт на публикуемых кадрах сначала кружит над ней, а затем небольшой предмет отделяется от корпуса и падает в воду. По словам подводников, это была попытка записать "атмосферу" российской субмарины.