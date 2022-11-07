Летучая мышь посреди ночи залезла в унитаз квартиры врача в элитном ЖК и довела его до ужаса

У тех, кто боится увидеть в собственном унитазе змею, может появиться ещё одна фобия — летучая мышь. Именно эту незваную гостью в своей уборной обнаружил житель элитного ЖК "Сердце столицы" в Москве. SHOT поделился историей и показал кадры неожиданной встречи.

Летучая мышь в унитазе в одной из квартир столичного ЖК "Сердце столицы". Видео © t.me / SHOT

Автор видео Станислав рассказал, что вернулся ночью домой, зашёл в туалет и на своё счастье успел заглянуть внутрь унитаза. Летучая мышь барахталась в воде, тщетно пытаясь вырваться из "плена".

Мужчина по профессии врач, и бояться не в его правилах. Через некоторое время ужас от "гостя из ада" его покинул. Он достал мышь из воды и выпустил в окно. Станислав живёт на последнем этаже. По его мнению, рукокрылого занесло в унитаз потоками воздуха из коллекторов.