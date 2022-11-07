Маск уволил более 90% сотрудников офиса Twitter в Индии

Компания Twitter за минувшие выходные уволила более 90% своих индийских сотрудников. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые анонимные источники.

"Компания наняла более 200 человек в Индии, а в результате сокращений их осталось около десятка", — приводит агентство слова одного из собеседников.

По данным источников, около 70% сокращений в индийском офисе Twitter пришлись на отделы разработчиков и инженеров. Представители компании эту ситуацию пока не прокомментировали.