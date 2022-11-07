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7 ноября, 11:08

Маск уволил более 90% сотрудников офиса Twitter в Индии

Bloomberg: Twitter уволил более 90% сотрудников штата компании в Индии

Компания Twitter за минувшие выходные уволила более 90% своих индийских сотрудников. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые анонимные источники.

"Компания наняла более 200 человек в Индии, а в результате сокращений их осталось около десятка", — приводит агентство слова одного из собеседников.

По данным источников, около 70% сокращений в индийском офисе Twitter пришлись на отделы разработчиков и инженеров. Представители компании эту ситуацию пока не прокомментировали.

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А на днях Bloomberg сообщал, что Twitter намерен вернуть часть уволенных по "ошибке" сотрудников. Часть бывших сотрудников хотят восстановить в должности, объясняя увольнение тем, что кадровое решение было принято без оценки их опыта работы и способностей.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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