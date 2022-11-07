НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 ноября, 11:02

Петербуржец рассказал, как ушёл с работы на стройке в кузнецы и не пожалел

<p>Борис Потапенко. Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-11-07/vse-s-nulya-kak-peterburzhets-ushel-so-stroyki-v-kuznitsu-i-ne-pozhalel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a> / Роман Пименов</p>

Борис Потапенко. Фото © "Петербургский дневник" / Роман Пименов

Житель Санкт-Петербурга десять лет проработал отделочником на стройке, стал прорабом и начал получать хорошие деньги, но в один момент всё бросил. Борис Потапенко понял, что ему не хватает творчества, и устроился кузнецом. Профессию он изучал с нуля, работает в ней уже 15 лет.

"Учёба давалась нелегко, потому что кузнецы — народ суровый, неохотно учат. Но я отучился и вот уже 15 лет работаю кузнецом", — рассказал Борис в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По словам мастера, "умение художественно мыслить не менее важно для кузнеца, чем трудолюбие, упорство и любовь к своему делу", хотя сам он пришёл в профессию без какой-либо художественной подготовки. Сначала Борис занимался реставрацией: днём помогал своим учителям, а по вечерам оттачивал навыки.

"Позже уже появились козырьки, навесы, которые устанавливали в центре города. Сейчас больше частные заказы выполняю, начиная с каминных наборов и заканчивая воротами. Скульптуры даже делаем", — поделился кузнец.

При этом Потапенко отмечает, что это высокооплачиваемая профессия, которая сейчас востребована, но "молодёжь не стремится овладеть этим ремеслом, поскольку работа всё-таки тяжёлая".

Россияне назвали самые привлекательные профессии для подработки

Россияне назвали самые привлекательные профессии для подработки

Ранее HR-специалисты выяснили, что "новогодними" вакансиями, которые актуальны уже сейчас, стали художник, сварщик и бариста. Творческие люди могут попробовать себя и в росписи ёлочных шаров: такие мастера могут зарабатывать от 30 до 60 тысяч рублей в месяц.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров