Петербуржец рассказал, как ушёл с работы на стройке в кузнецы и не пожалел

Житель Санкт-Петербурга десять лет проработал отделочником на стройке, стал прорабом и начал получать хорошие деньги, но в один момент всё бросил. Борис Потапенко понял, что ему не хватает творчества, и устроился кузнецом. Профессию он изучал с нуля, работает в ней уже 15 лет.

"Учёба давалась нелегко, потому что кузнецы — народ суровый, неохотно учат. Но я отучился и вот уже 15 лет работаю кузнецом", — рассказал Борис в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По словам мастера, "умение художественно мыслить не менее важно для кузнеца, чем трудолюбие, упорство и любовь к своему делу", хотя сам он пришёл в профессию без какой-либо художественной подготовки. Сначала Борис занимался реставрацией: днём помогал своим учителям, а по вечерам оттачивал навыки.

"Позже уже появились козырьки, навесы, которые устанавливали в центре города. Сейчас больше частные заказы выполняю, начиная с каминных наборов и заканчивая воротами. Скульптуры даже делаем", — поделился кузнец.

При этом Потапенко отмечает, что это высокооплачиваемая профессия, которая сейчас востребована, но "молодёжь не стремится овладеть этим ремеслом, поскольку работа всё-таки тяжёлая".