На Запорожье переброшено 13 тысяч обученных в Европе украинских военных
Рогов: Киев перебросил под Запорожье почти 13 тысяч бойцов ВСУ, обученных на Западе
На Запорожское направление было переброшено около 13 тысяч солдат ВСУ, которые прошли тренировки на западных полигонах. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с радио "Комсомольская правда".
"Порядка 13 тысяч человек, которые вернулись после тренировок и обучения на западных полигонах, прежде всего в Британии и Польше, они были сразу переброшены на Запорожское направление", — сказал он.
Рогов полагает, что командование ВСУ "пытается как можно активнее бросить все силы, даже не оставляя нормального запаса в живой силе". По его словам, ситуация на линии фронта в Запорожье вызывает опасения, хотя остаётся стабильной, а украинские военные пока не предприняли активных попыток атаковать.
Накануне Рогов сообщил, что на севере Запорожской области создаются укрепрайоны из-за предполагаемого наступления ВСУ. По его мнению, попытки атаки российских позиций нужны Украине, чтобы создать видимость успеха в преддверии промежуточных выборов в американский Конгресс, запланированных на 8 ноября.
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