На Запорожское направление было переброшено около 13 тысяч солдат ВСУ, которые прошли тренировки на западных полигонах. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Порядка 13 тысяч человек, которые вернулись после тренировок и обучения на западных полигонах, прежде всего в Британии и Польше, они были сразу переброшены на Запорожское направление", — сказал он.

Рогов полагает, что командование ВСУ "пытается как можно активнее бросить все силы, даже не оставляя нормального запаса в живой силе". По его словам, ситуация на линии фронта в Запорожье вызывает опасения, хотя остаётся стабильной, а украинские военные пока не предприняли активных попыток атаковать.