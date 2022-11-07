Российские военные пресекли наступление на Купянском направлении двух батальонов ВСУ, в рядах которых были иностранные наёмники. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наёмниками, в течение суток вёл наступательные действия в направлении населённых пунктов Нижняя Дуванка и Сватово ЛНР. Ударами армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено", — сказал он.

В результате, по словам Конашенкова, уничтожено около ста украинских военнослужащих и наёмников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов.