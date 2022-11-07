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Регион
Опубликовано 7 ноября 2022, 10:26
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Атака на Купянском направлении обернулась гибелью около 100 бойцов ВСУ и наёмников

ВС РФ отбили наступление ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до 100 солдат и наёмников

Российские военные пресекли наступление на Купянском направлении двух батальонов ВСУ, в рядах которых были иностранные наёмники. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наёмниками, в течение суток вёл наступательные действия в направлении населённых пунктов Нижняя Дуванка и Сватово ЛНР. Ударами армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено", — сказал он.

В результате, по словам Конашенкова, уничтожено около ста украинских военнослужащих и наёмников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов.

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Накануне сообщалось, что российские военные за последние сутки уничтожили до 200 бойцов ВСУ, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов на Купянском направлении.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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