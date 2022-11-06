ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 ноября 2022, 11:31

Российские военные уничтожили до 200 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили до 200 бойцов ВСУ на Купянском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на Купянском направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов", — отметил Конашенков.

Войска России отбили две атаки ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
Войска России отбили две атаки ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Ранее Лайф сообщал, что российские военнослужащие уничтожили до 100 наёмников, в том числе из Великобритании, США и Польши, в районе Красного Лимана в ДНР.

BannerImage

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar