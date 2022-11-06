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6 ноября, 11:31

Российские военные уничтожили до 200 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили до 200 бойцов ВСУ на Купянском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на Купянском направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов", — отметил Конашенков.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военнослужащие уничтожили до 100 наёмников, в том числе из Великобритании, США и Польши, в районе Красного Лимана в ДНР.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин

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