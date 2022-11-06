Российские военные уничтожили до 200 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили до 200 бойцов ВСУ на Купянском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки на Купянском направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов", — отметил Конашенков.
Ранее Лайф сообщал, что российские военнослужащие уничтожили до 100 наёмников, в том числе из Великобритании, США и Польши, в районе Красного Лимана в ДНР.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ