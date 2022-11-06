НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 ноября, 11:28

ВСУ потеряли 250 бойцов в провальных атаках на Краснолиманском направлении

Российские военные успешно пресекли попытки атаки со стороны ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении противник безуспешно атаковал двумя батальонными тактическими группами в направлении населённых пунктов Площанка, Артёмовка, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики", — пояснил он.

В результате российская артиллерия и авиация уничтожила до 250 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, РСЗО "Град", самоходную артиллерийскую установку и 12 автомобилей, добавил Конашенков.

ВСУ лишились гаубицы "Мста-Б", выдав её расположение обстрелами ЗАЭС

ВСУ лишились гаубицы "Мста-Б", выдав её расположение обстрелами ЗАЭС

Также сообщалось, что ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать российские позиции в Луганской Народной Республике и в Харьковской области, в результате ликвидировано 200 украинских солдат.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров