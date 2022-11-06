ВСУ лишились гаубицы "Мста-Б", выдав её расположение обстрелами ЗАЭС
ВСУ обстреляли Энергодар и ЗАЭС 15 крупнокалиберными снарядами
Украина выпустила по Энергодару и прилегающей к ЗАЭС территории 15 крупнокалиберных снарядов, вызывая провокациями дополнительную угрозу техногенной катастрофы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по городу Энергодару и территории, прилегающей к атомной электростанции, выпущено 15 крупнокалиберных снарядов", — сказал он.
Конашенков отметил, что ВСУ вели обстрел из подконтрольных Киеву населённых пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области. По данным Минобороны, ответным огнём бойцы ВС РФ уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" и два автомобиля ВСУ.
При этом в ночь на воскресенье Киев возобновил подачу электричества на Запорожскую АЭС, радиационный фон сейчас в норме. По словам главы движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, сотрудники станции не допустили аварийной ситуации после недавнего отключения подачи электричества с Украины.
ТАСС / Kostiantyn Liberov