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Опубликовано 6 ноября 2022, 11:19

ВСУ лишились гаубицы "Мста-Б", выдав её расположение обстрелами ЗАЭС

ВСУ обстреляли Энергодар и ЗАЭС 15 крупнокалиберными снарядами

Украина выпустила по Энергодару и прилегающей к ЗАЭС территории 15 крупнокалиберных снарядов, вызывая провокациями дополнительную угрозу техногенной катастрофы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по городу Энергодару и территории, прилегающей к атомной электростанции, выпущено 15 крупнокалиберных снарядов", — сказал он.

Конашенков отметил, что ВСУ вели обстрел из подконтрольных Киеву населённых пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области. По данным Минобороны, ответным огнём бойцы ВС РФ уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" и два автомобиля ВСУ.

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При этом в ночь на воскресенье Киев возобновил подачу электричества на Запорожскую АЭС, радиационный фон сейчас в норме. По словам главы движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, сотрудники станции не допустили аварийной ситуации после недавнего отключения подачи электричества с Украины.

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ТАСС / Kostiantyn Liberov

Ирина Фальке
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