Российские военные ударили по складу ВСУ в ДНР и уничтожили 120 снарядов HIMARS

Вооружённые силы России (ВС РФ) уничтожили 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS на территории Донецкой Народной Республики. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, 250 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" и две транспортно-заряжающие машины", — отметил Конашенков.

Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье.