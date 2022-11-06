Шлюз Каховской ГЭС повреждён в результате удара ВСУ из HIMARS
ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по дамбе Каховской ГЭС, повреждён шлюз
Украинская армия выпустила шесть ракет HIMARS в сторону дамбы Каховской ГЭС. Как рассказали журналистам в экстренных службах, одна из них попала в шлюз.
"Сегодня в 10 часов утра был нанесён удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения. Информация о пострадавших уточняется", — рассказали в экстренных службах.
Как уже писал Лайф, ранее было принято решение временно переместить жителей из правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ВСУ Каховской ГЭС. Процесс перевозки граждан начался 19 октября. Несколько дней назад власти региона расширили зону вывоза мирных жителей на 15 километров от Днепра из-за подготовки украинскими войсками массированного ракетного удара по станции.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY