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6 ноября, 10:38

Шлюз Каховской ГЭС повреждён в результате удара ВСУ из HIMARS

ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по дамбе Каховской ГЭС, повреждён шлюз

Украинская армия выпустила шесть ракет HIMARS в сторону дамбы Каховской ГЭС. Как рассказали журналистам в экстренных службах, одна из них попала в шлюз.

"Сегодня в 10 часов утра был нанесён удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения. Информация о пострадавших уточняется", — рассказали в экстренных службах.

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Как уже писал Лайф, ранее было принято решение временно переместить жителей из правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ВСУ Каховской ГЭС. Процесс перевозки граждан начался 19 октября. Несколько дней назад власти региона расширили зону вывоза мирных жителей на 15 километров от Днепра из-за подготовки украинскими войсками массированного ракетного удара по станции.

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Оксана Попова

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