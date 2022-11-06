Шлюз Каховской ГЭС повреждён в результате удара ВСУ из HIMARS

Украинская армия выпустила шесть ракет HIMARS в сторону дамбы Каховской ГЭС. Как рассказали журналистам в экстренных службах, одна из них попала в шлюз.

"Сегодня в 10 часов утра был нанесён удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения. Информация о пострадавших уточняется", — рассказали в экстренных службах.