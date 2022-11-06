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6 ноября, 10:22

На Крымском мосту 8 ноября приостановят движение автомобилей

Движение автотранспорта на Крымскому мосту будет приостановлено 8 ноября на полдня в связи с продолжением ремонта дорожного полотна. Об этом сообщает в "Телеграме" Минтранс РФ.

"8 ноября с 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами", — уточнили в министерстве.

Ведомство также обратилось к водителям с просьбой заранее планировать свои поездки, а также следить за поступающей информацией.

Названы сроки ремонта разрушенной части Крымского моста

Названы сроки ремонта разрушенной части Крымского моста

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Уже спустя неделю по мосту началось движение автобусов, а сейчас пассажиры могут передвигаться на легковом транспорте, пригородных поездах и поездах дальнего следования. По словам президента РФ Владимира Путина, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ подтвердили обоснованность таких выводов.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Ирина Фальке

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