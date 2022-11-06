На Крымском мосту 8 ноября приостановят движение автомобилей
Движение автотранспорта на Крымскому мосту будет приостановлено 8 ноября на полдня в связи с продолжением ремонта дорожного полотна. Об этом сообщает в "Телеграме" Минтранс РФ.
"8 ноября с 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами", — уточнили в министерстве.
Ведомство также обратилось к водителям с просьбой заранее планировать свои поездки, а также следить за поступающей информацией.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Уже спустя неделю по мосту началось движение автобусов, а сейчас пассажиры могут передвигаться на легковом транспорте, пригородных поездах и поездах дальнего следования. По словам президента РФ Владимира Путина, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ подтвердили обоснованность таких выводов.
ТАСС / Сергей Мальгавко