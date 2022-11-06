На Крымском мосту 8 ноября приостановят движение автомобилей

Движение автотранспорта на Крымскому мосту будет приостановлено 8 ноября на полдня в связи с продолжением ремонта дорожного полотна. Об этом сообщает в "Телеграме" Минтранс РФ.

"8 ноября с 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами", — уточнили в министерстве.