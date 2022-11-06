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6 ноября, 10:21

На борту упавшего в озеро в Танзании самолёта находилось 53 человека

На борту пассажирского самолёта авиакомпании Precision Air, который упал при заходе на посадку в озеро Виктория в Танзании, находилось 53 человека, в том числе члены экипажа. Об этом сообщает Tanzania Business Insight.

"На борту самолёта ATR 42-500 находилось 53 человека (49 пассажиров)", — говорится в тексте.

Предварительно, причиной ЧП стали плохие погодные условия, лайнер носом вошёл в воду, но остался на поверхности озера. Издание уточняет, что это самолёт производства франко-итальянского концерна ATR.

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Напомним, в Танзании пассажирский самолёт частной авиакомпании Precision Air при заходе на посадку упал в озеро Виктория, выполняя рейс из Дар-эс-Салама в Букобу. Известно о спасении как минимум 15 человек. О пострадавших не сообщается.

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Twitter / Dunjuma1

Татьяна Миссуми
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