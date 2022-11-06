На борту упавшего в озеро в Танзании самолёта находилось 53 человека

На борту пассажирского самолёта авиакомпании Precision Air, который упал при заходе на посадку в озеро Виктория в Танзании, находилось 53 человека, в том числе члены экипажа. Об этом сообщает Tanzania Business Insight.

"На борту самолёта ATR 42-500 находилось 53 человека (49 пассажиров)", — говорится в тексте.

Предварительно, причиной ЧП стали плохие погодные условия, лайнер носом вошёл в воду, но остался на поверхности озера. Издание уточняет, что это самолёт производства франко-итальянского концерна ATR.