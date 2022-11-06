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6 ноября, 10:16

Стоматолог назвал 2 ошибки при чистке зубов, которые приведут к мучительной боли

Стоматолог Колесниченко назвала три последствия неправильной чистки зубов

Неправильная, а иногда и слишком усердная чистка зубов может привести к мучительным болям и целому ряду крайне неприятных диагнозов. О них рассказала Лайфу врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Марина Колесниченко.

"Неправильная чистка зубов — это если вообще не чистить зубы или чистить их не два раза в день, как положено, а один раз в день, через день. Это вызовет воспаление дёсен из-за большого количества налёта, который собирается на зубах в придесневой области, раздражает десну, вызывает её кровоточивость, забиваются частички пищи под десну. Это вызывает воспаление дёсен, дёсны могут опухать, сильно болеть. Это первое, с чем сталкивается человек, у которого плохая гигиена полости рта, недостаточно интенсивная", — отметила Колесниченко.

Из-за скопления пищевых останков в труднодоступных местах у человека может начаться развитие кариеса, а болеть в таком случае будут не дёсны, а зубы. К повреждению эмали зубов и дёсен может привести и слишком усердная чистка, когда человек использует жёсткие щётки, слишком абразивные пасты или же соду с солью. Всё это может стать причиной кровоточивости дёсен, повышенной чувствительности зубов или же истончению эмали.

"Вообще, в идеале, конечно, для того, чтобы подобрать идеальную для себя по жёсткости щётку, правильную пасту, которых огромные количество, и они все содержат ингредиенты лечебные, которые полезны одному и неполезны другому, нужно прийти к стоматологу, и он вам профессионально подберёт те средства ухода, которые сохранят ваши зубы в идеальном состоянии", — заключила врач.

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Shutterstock

Ольга Годуненко

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