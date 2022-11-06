Украина продолжает удерживать в плену около 250 бойцов из ДНР

В украинском плену продолжает оставаться порядка 250 военнослужащих из Донецкой Народной Республики, ведётся работа по их возвращению на родину. Об этом рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова во время встречи в Амвросиевке 15 бойцов, освобождённых из плена ВСУ.

"Порядка 250 военнослужащих ДНР ещё находится в украинском плену. Работа по пленным ведётся беспрерывно, работает горячая линия, мониторятся полностью все социальные сети, потому что мы знаем, что украинские военные могут выкладывать определённые видео. Мы их все сохраняем, чтобы была доказательная база нахождения человека в плену", — пояснила она.

Морозова уточнила, что по закону об обращении граждан родственники должны подать заявление о пленном. При получении информации о том, что солдат находится в плену, его включают в списки на обмен и без заявлений родных для ускорения процесса. Омбудсмен добавила, что в международные организации постоянно отправляется информация о пытках над военнопленными со стороны Украины, что в будущем станет ещё одним доказательством вины ВСУ в преступлениях.

"С начала года было отправлено более 100 писем о фактах пыток над пленными и нарушениях прав человека в ДНР — обстрелах, пострадавших и погибших гражданских, незаконных методах ведения войны", — сказала Морозова.