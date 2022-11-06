"Адмирал" впервые в истории дома обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

Владивостокский хоккейный клуб "Адмирал" впервые в истории обыграл московское "Динамо" на своей площадке в матче КХЛ. Игра прошла в присутствии 5248 зрителей и закончилась со счётом 2:1. У приморского клуба шайбы забили Данил Файзуллин (10-я минута) и Николай Чебыкин (17-я минута). У проигравшей команды отличился Максим Джиошвили (58-я минута).

Примечательно, что "Адмирал" уже в четвёртый раз обыграл своих московских соперников в матче КХЛ, причём впервые такого результата удалось добиться на своём льду. Следующая игра команды пройдёт 8 ноября против петербургского СКА.