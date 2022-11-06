Британский королевский адвокат Альпер Али Риза признал, что страны Европы и США виновны в развязывании конфликта на Украине, который могли бы предотвратить до его начала. Такое мнение он выразил в статье для издания Cyprus Mail.

"Более мудрое и прагматичное британское правительство под сильным американским руководством могло бы удержать Россию от решительных шагов, вместо того чтобы неразумно настаивать на суверенном праве каждой страны вступить в НАТО, независимо от проблем безопасности Москвы", — уверен Али Реза.

По его словам, нынешнее правительство королевства оказалось неспособно наладить диалог с Москвой и дать гарантии безопасности для России, а также выразить свою поддержку невозможности вступления Украины в НАТО. Адвокат отметил, что нынешний конфликт привёл к мировому кризису в целом ряде отраслей, таких как энергетика и продовольствие. Для того чтобы это предотвратить, Западу нужно "воссоединиться с Россией".

"Дважды в прошлом веке Европа ввергала человечество в мировые войны, в которых погибли миллионы людей. Она обязана остановить этот бесполезный конфликт ради Украины, остального мира и собственного народа", — заявил Али Реза.