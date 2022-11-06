Хакер Хеш назвал страны – лидеры по кибератакам на Россию

Кибератаки на Россию в 2022 году осуществляет не только Украина, но и хакеры из Литвы и Латвии. Об этом рассказал основатель хакерской группы Zаря с ником Хеш, отвечая на вопрос "Газеты.ru", какие страны ближнего зарубежья чаще всего атакуют российское киберпространство.

"В основном это Латвия и Литва. Иногда Эстония. Но они не всегда успевают — наши специалисты реагируют быстрее", — подметил Хеш.

Но у России хватает и партнёров: по словам основателя Zари, белорусские хакеры — это "братья, на которых всегда можно положиться". Также нередко встречаются и украинские перебежчики.

"На удивление их очень много. Мы с ними часто работаем — очень продуктивные ребята", — поделился специалист. По его словам, каждого новобранца в Zаре пристально проверяют не только на предмет навыков, но и на шпионские намерения.

Ранее хакер Джокер ДНР, взломавший аккаунт Валерия Залужного в Instagram*, обнародовал переписку женатого главкома ВСУ с девушками. В своём сообщении взломщик иронизирует по поводу образа жизни главного военного Украины, называя его "красавчиком, живущим на полную катушку". Доступ к странице Залужный всё же восстановил, но взлом настолько вывел его из себя, что он пригрозил убить всех россиян.