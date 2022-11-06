ВСУ получили от Италии тяжёлую артиллерию, САУ и ракетные комплексы

Украина уже получила от Италии САУ, тяжёлую артиллерию и ракетные системы, сообщила газете Corriere della Sera вице-премьер страны по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук. Она подчеркнула, что Киеву всё ещё требуются системы ПВО.

"Из Италии мы уже получили тяжёлую артиллерию, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортёры М113, ракетные комплексы, патроны различного калибра. Сейчас нам особенно нужны системы ПВО", — приводит её слова издание.