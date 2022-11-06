НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 ноября, 10:25

В двух регионах Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины

В Харьковской и Днепропетровской областях Незалежной звучат сирены. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Официальная карта воздушных тревог Украины".

Ночью тревога звучала в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской областях, а также в части Запорожской области, которая находится под контролем украинских войск.

Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.

По всей Украине звучит воздушная тревога

По всей Украине звучит воздушная тревога

Обложка ©

Getty Images / Laurel Chor / SOPA Images / LightRocket

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров